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В Литве подсчитали стоимость демонтажа мемориала советским воинам

Власти Литвы сообщили, что демонтаж мемориала советским воинам обойдется в 50 тысяч евро

Фото: Cmapm / Wikimedia

Литовские власти подсчитали стоимость демонтажа мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе — он обойдется почти в 50 тысяч евро. Об этом сообщило в понедельник Вильнюсское самоуправление, передает ТАСС.

«Подведены итоги конкурса на выявление подрядчика по проведению работ по демонтажу. Их выполнит предприятие Vilniaus BDT, предложившее провести демонтаж за 48 тысяч евро», — говорится в сообщении.

Подрядчик демонтирует и вывезет стелы мемориала, а также может на время убрать памятные плиты с захоронений, если они будут мешать проезду техники.

8 июня власти Вильнюса приняли решение снести мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище. На заседании горсовета мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс назвал памятник «не соответствующим могилам милитаристским монстром».

В МИД России пообещали, что примут ответные меры в ответ на снос советских памятников в Прибалтике — в частности, в политической и экономической сферах.

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Алевтина Запольская
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