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В Вильнюсе снесут мемориал советским воинам на крупнейшем в Литве захоронении

Власти Вильнюса решили снести мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Власти Вильнюса приняли решение снести мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище, где расположено крупнейшее в Литве захоронение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление городского совета.

Отмечается, что мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на заседании горсовета назвал памятник «не соответствующим могилам милитаристским монстром».

В начале мая Шимашюс также заявил о намерении исключить из реестра культурного наследия и снести шесть советских памятников, расположенных на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов Великой Отечественной войны.

После этого департамент культурного наследия Литвы разработал рекомендации по сносу советских памятников. В них указано, что муниципалитеты должны сами решать, представляет ли памятник художественную ценность.

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Алевтина Запольская
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