В Вильнюсе захотели снести шесть памятников советским солдатам

Мэр Вильнюса заявил о намерении убрать шесть скульптур с мемориала советским воинам

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил о намерении убрать шесть монументальных скульптур, расположенных на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов Великой Отечественной войны на Антакальнисском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пока что мемориал охраняется как объект культурного наследия вместе с находящимися там же могилами солдат. «Могилы, могильные плиты трогать не станем, а по поводу скульптур я выступлю с инициативой их устранения», — заявил мэр.

Ранее стало известно, что власти Польши захотели снести 60 памятников советским солдатам. В ближайшее время их уберут в Великопольском и Силезском воеводствах.

Из стран Прибалтики часто поступают сообщения об осквернении памятников воинам Великой Отечественной войны. Так, 18 апреля в Эстонии со скульптуры «Бронзовый солдат» был срезан орден Красной Звезды, а 2 мая в Литве неизвестные забросали памятник советским солдатам емкостями с жидкостью красного цвета.