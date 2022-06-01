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В Литве разработали рекомендации по сносу советских памятников

Министерство культуры Литвы подготовило рекомендации по демонтажу советских памятников

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Департамент культурного наследия Литвы разработал рекомендации по сносу советских памятников. Об этом сообщает ТАСС.

«Процесс демонтажа самоуправлениями советских памятников вызвал на местах некоторые практические вопросы, на которые подготовлены исчерпывающие ответы», — заявил министр культуры Симонас Кайрис.

Согласно рекомендациям, муниципалитеты должны сами решать, представляет ли тот или иной памятник художественную ценность. Если памятник решено снести, стоит рассмотреть вопрос о перемещении его на хранение в местный музей. Если музеи не примут демонтированный монумент, его рекомендуется передать в парк Грутас недалеко от города Друскининкай, где выставлены памятники советской эпохи.

В конце мая сейм Латвии проголосовал в первом чтении за законопроект о правилах сноса советских памятников. Согласно документу, открытый в 1985 году памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков должен быть снесен не позднее 15 ноября.

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София Сарджвеладзе
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