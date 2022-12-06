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12:30, 6 декабря 2022Бывший СССР

В Вильнюсе приступили к демонтажу стел крупнейшего в Литве воинского мемориала

На кладбище в Вильнюсе начался демонтаж шести стел крупнейшего в Литве воинского мемориала

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

На Антакальнисском кладбище Вильнюса начался демонтаж шести стел крупнейшего в Литве мемориала, установленного в память о павших в Великой Отечественной войне советских солдатах. О том, что власти Вильнюса приступили к сносу мемориала, со ссылкой на столичный муниципалитет сообщает ТАСС.

Представители муниципалитета указали, что стартовавшие на прошлой неделе подготовительные мероприятия завершены. «Подрядчик приступает к непосредственному демонтажу стел», — добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, демонтаж планируется закончить к католическому Рождеству.

22 ноября сообщалось, что мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс анонсировал снос мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище несмотря на то, что ООН взяла памятник под защиту и настаивает на расследовании.

Ранее литовские власти озвучили стоимость демонтажа советского мемориала — он обойдется почти в 50 тысяч евро. Также отмечалось, что подрядчик может на время убрать памятные плиты с захоронений, если они будут мешать работе техники.

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Варвара Кошечкина
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