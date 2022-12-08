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12:30, 8 декабря 2022Забота о себе

Сбросившая 45 килограммов врач дала четыре совета для похудения

Сбросившая 45 килограммов врач посоветовала для эффективного похудения следить за сахаром

Фото: Martin Poole / Globallookpress.com

Врач Эми Хосода похудела на 45 килограммов и посоветовала приемы из собственного опыта для эффективного сброса веса. Об этом сообщает Insider.

Хосода всю жизнь боролась с лишним весом. Используя свое образование в области холистического здоровья и функциональной медицины, она разработала для себя индивидуальный план похудения. По словам врача, при составлении диеты она учитывала все — от своей генетики до микробиома кишечника. Эксперт дала четыре совета, которые помогли ей сбросить и удержать вес.

Хосода рассказала, что в процессе похудения следила за количеством употребляемого сахара, а не за калориями. Потребление избыточного количества сахара не только заставляет организм откладывать его в виде жира, но и повышает риск развития диабета. А количество калорий, необходимых человеку, зависит от его уровня активности и обмена веществ, поэтому врач не отслеживала их потребление.

Эксперт также призывает пить достаточное количество воды. По словам Хосоды, она научилась отличать жажду от голода, что также помогло ей быстрее сбросить лишний вес. Врач рекомендует выпивать оптимальное количество воды: около 60 миллилитров на килограмм веса. Норма также зависит от уровня активности: человек, который ведет активный образ жизни и часто потеет, должен пить больше воды, чем тот, кто мало двигается. Единственное исключение — люди с сердечной недостаточностью, заболеваниями почек или низким уровнем натрия в крови. В этом случае желающие похудеть должны обратиться ко врачу, чтобы узнать, сколько воды им следует пить.

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По мнению эксперта, на эффективный сброс веса также влияет качество и продолжительность сна. Хосода принимает магниевые добавки, которые помогают ей заснуть и побороть тягу к сахару. Однако прием добавок не всегда является надежным способом наладить сон или достичь целей по снижению веса.

В заключение врач заявила о важности выполнения силовых тренировок. По ее словам, многие люди стремятся сбросить вес, выполняя аэробные упражнения или занимаясь кардио. Однако Хосода заметила, что силовые тренировки помогли ей быстрее добиться результата.

Ранее диетолог Руслан Алиев рассказал о пользе воды для похудения. Врач сослался на исследование, согласно которому пол-литра воды повышают скорость обмена веществ на 30 процентов, но такой эффект будет длиться всего около часа.

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Алиса Удовик
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