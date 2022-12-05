Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:42, 5 декабря 2022Забота о себе

Диетолог рассказал о пользе воды для похудения

Диетолог Руслан Алиев рассказал, что вода увеличивает расход калорий

Фото: Manki Kim / Unsplash

Диетолог Руслан Алиев призвал худеющих пить чистую воду. В своем Telegram-канале он рассказал, что этот простой способ позволит сжечь больше калорий.

Врач сослался на исследование, согласно которому пол-литра воды повышают скорость обмена веществ на 30 процентов, но такой эффект будет длиться всего около часа.

«Если пить два литра воды в сутки, это увеличит расход на 100 килокалорий. Примерно столько вы сожжете за 40 минут прогулки в спокойном темпе. Также количество сожженных калорий увеличится из-за более низкой температуры воды», — пояснил пользу популярной ЗОЖ-привычки Алиев.

Однако исследователи, изучавшие влияние воды на процесс борьбы с лишним весом, предупредили, что у людей с выраженной вегетативной недостаточностью вода повышает артериальное давление примерно на 30 пунктов и незначительно увеличивает давление у пожилых людей. Это стоит учитывать, планируя рацион.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Ранее Руслан Алиев рассказал, почему не стоит покупать магазинные соки. Он объяснил это тем, что в таких напитках практически нет витаминов и вкуса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о трех погибших военных в результате атак на аэродромы
Известный российский художник высказался о недостатках Москвы
Россиянину дали 11,5 года за кражи и убийство сокамерника в СИЗО из-за мыла
Перечислены главные преимущества новых составов московского метро
Сборная Хорватии обыграла Японию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ
Российскую пенсионерку задержали за убийство сына ножом
Экономике Европы предсказали «легкую рецессию»
В столице Монголии отменили распоряжение о принудительном разгоне митинга
Пара нашла конверт с крупной денежной суммой и вернула его владельцу
В российском городе жильцы домов под снос отсудили у мэрии вдвое больше денег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.