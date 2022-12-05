Диетолог рассказал о пользе воды для похудения

Диетолог Руслан Алиев рассказал, что вода увеличивает расход калорий

Диетолог Руслан Алиев призвал худеющих пить чистую воду. В своем Telegram-канале он рассказал, что этот простой способ позволит сжечь больше калорий.

Врач сослался на исследование, согласно которому пол-литра воды повышают скорость обмена веществ на 30 процентов, но такой эффект будет длиться всего около часа.

«Если пить два литра воды в сутки, это увеличит расход на 100 килокалорий. Примерно столько вы сожжете за 40 минут прогулки в спокойном темпе. Также количество сожженных калорий увеличится из-за более низкой температуры воды», — пояснил пользу популярной ЗОЖ-привычки Алиев.

Однако исследователи, изучавшие влияние воды на процесс борьбы с лишним весом, предупредили, что у людей с выраженной вегетативной недостаточностью вода повышает артериальное давление примерно на 30 пунктов и незначительно увеличивает давление у пожилых людей. Это стоит учитывать, планируя рацион.

Ранее Руслан Алиев рассказал, почему не стоит покупать магазинные соки. Он объяснил это тем, что в таких напитках практически нет витаминов и вкуса.

