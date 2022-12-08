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15:55, 8 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Киргизию

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Киргизию с рабочим визитом

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Киргизию с рабочим визитом. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Бишкеке белорусский лидер примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится 9 декабря. Уточняется, что главы государств организации на мероприятии планируют обсудить формирование общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, развитие кооперационных проектов в промышленности, а также основные направления международной деятельности на 2023 год.

В агентстве отметили, что Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров проведут встречу перед саммитом. Запланирован неформальный ужин вечером 8 декабря, добавила БЕЛТА.

Ранее стало известно, что на саммите глава Белоруссии озвучит предложения республики по стратегическим направлениям развития ЕАЭС, которые касаются дальнейшего углубления интеграции на пространстве союза.

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Кристина Есикова
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