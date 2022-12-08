В Госдуме отреагировали на идею считать воспитание пятерых детей профессией

Депутат Бессараб: стоит рассмотреть идею о признании воспитания пятерых детей профессией

Стоит рассмотреть предложение по приравниванию воспитания пяти и более детей к профессии, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так в беседе с «Лентой.ру» она оценила инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее Рамзан Кадыров предложил матерей, которые воспитывают пять и более детей, приравнять к работающим гражданам в части социальных гарантий и дохода. По его словам, многодетные матери выполняют важнейшую социальную роль в воспитании подрастающего поколения, задают тренд на создание больших семей и традиционные ценности, а также улучшают демографическую ситуацию в стране.

«Это достаточно интересное предложение. Но сегодня оно не вписывается в систему пенсионного обеспечения, поскольку система является солидарной. И для того чтобы получить страховую пенсию, например, по старости для неработающих пенсионеров, нужно хотя бы какой-то период времени отработать. То есть для того, чтобы получить страховую пенсию, необходимо иметь и стаж, и накопить пенсионные баллы», — напомнила Бессараб.

А вот социальная пенсия предполагает любые варианты развития событий: люди, которые могут не набрать трудовой стаж, не работали или получали совсем низкую зарплату. Но это не должно касаться многодетных мам, заявила депутат.

При этом уже сегодня уход за ребенком — это нестраховой период, который засчитывается и в стаж работы, и за этот период начисляются баллы Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Так, например, за первого ребенка начисляется 1,8 коэффициента, за второго — 3,6 коэффициента, а за третьего — 5,4. Если женщина родила троих детей, то сегодня она выходит на пенсию на три года раньше, четверых — на четыре, а если пятерых и более, то теоретически женщина может выйти на пенсию начиная с 50-летнего возраста. Так же в отношении женщин, которые проживают в районах Крайнего Севера, родивших двоих и более детей», — сообщила она.

Бессараб отметила, что глава Чечни предлагает систему, которая могла бы быть реализована в отношении многодетных матерей, имеющих пять и более детей.

«Поскольку действительно, когда женщина воспитывает, к примеру, десять детей, период ухода за ребенком может накопиться более 15 лет. А это срок, который сегодня требуется для трудового стажа», — заявила Бессараб.

Я думаю, что это стоит рассмотреть. Тем более таких семей сегодня у нас не так много, а значит, мы нуждаемся в том, чтобы их стало больше Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее президент России Владимир Путин потребовал завершить работу над созданием нового пособия для семей с детьми до 2023 года. По его словам, власти давно стремятся к тому, чтобы создать новое пособие для семей с детьми.