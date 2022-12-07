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20:12, 7 декабря 2022Россия

Кадыров предложил считать воспитание пяти и более детей профессией

Кадыров предложил приравнять матерей с пятью и более детьми к работающим гражданам
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Матерей, которые воспитывают пять и более детей, нужно приравнять к работающим гражданам в части социальных гарантий и дохода. Такое предложение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В частности, я предлагаю уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода. (...) Иными словами, предлагаю прировнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом», — сказал политик.

По его словам, многодетные матери выполняют важнейшую социальную роль по воспитанию подрастающего поколения. задают тренд на создание больших семей и традиционные ценности, а также улучшают демографическую ситуацию в стране.

Политик посчитал, что подобная поддержка может послужить мотивацией для родителей, чей доход не позволяет задумываться о создании семьи с большим количеством детей.

«Вполне возможно, что некоторых людей мое предложение может порядком удивить, однако, на мой взгляд, это самое лучшее, что мы можем сделать для наших граждан и страны в целом», — заключил Кадыров.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал завершить работу над созданием нового пособия для семей с детьми до 2023 года. По его словам, власти давно стремятся к тому, чтобы создать новое пособие для семей с детьми.

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Никита Абрамов
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