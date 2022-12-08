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13:57, 8 декабря 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении свыше 90 польских наемников на Украине

Минобороны: ВКС России уничтожили свыше 90 польских наемников в Харьковской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили свыше 90 польских наемников на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что иностранные наемники были уничтожены высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Боровское в Харьковской области.

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5 декабря оборонное ведомство сообщало, что российские военнослужащие поразили пункты дислокации иностранных наемников в Донецкой народной республике в районе Краматорска и Диброво.

25 ноября Минобороны заявляло об уничтожении более ста наемников иностранного легиона ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Славянск.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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