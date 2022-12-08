Захарова призвала Молдавию проявить здравый смысл

Представитель МИД России Захарова призвала Молдавию не обострять отношения с Россией

Москва призывает Кишинев проявить здравый смысл и не обострять двусторонние отношения, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга. Так она прокомментировала новый кодекс о выборах республики, согласно которому в стране перестанут печатать бюллетени на русском языке.

«Мы призываем руководство Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению и без того напряженной ситуации в республике, нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что изменение законодательства — внутреннее дело государства. Однако пока еще непринятый кодекс затронет интересы подавляющего числа граждан Молдавии. «Хотелось бы надеяться, что новое решение, принятое, кстати, только голосами депутатов от партии "Действие солидарность", не приведет к ущемлению избирательных прав русскоязычного населения», — подытожила Захарова.

Ранее президент Молдавии Майя Санду пригласила своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана приехать в республику для участия в заседании Совета по стратегическому сотрудничеству. Страна заинтересована в сотрудничестве с Турцией в области энергетики, закупке и транзите газа.