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15:27, 7 декабря 2022Бывший СССР

Власти Молдавии пригласили Эрдогана в страну

Глава МИД Молдавии Попеску заявил о приглашении Эрдогана для решения проблем в энергетике

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду пригласила своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана приехать в республику для участия в заседании Совета по стратегическому сотрудничеству. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску на брифинге с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Передал приглашение президента Майи Санду, направленное президенту Реджепу Эрдогану для посещения нашей страны для участия во втором заседании Совета по стратегическому сотрудничеству на высшем уровне», — сказал Попеску.

По словам Попеску, Молдавия заинтересована в сотрудничестве с Турцией в области энергетики, закупке и транзите газа. Кишинев также хотел бы получить доступ к инфраструктуре транспортировки этого вида топлива на региональном уровне.

28 ноября около 40 тысяч человек вышли на антиправительственный протест в центре Кишинева и потребовали отставки президента Молдавии Майи Санду. Собравшиеся требовали от руководства страны и правоохранителей прекратить возбуждать уголовные дела против политических конкурентов под предлогом борьбы со шпионажем.

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Василий Мека
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