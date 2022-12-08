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04:00, 8 декабря 2022Ценности

Фермерша разделась на рабочем месте и удивила пользователей сети

Сотрудница фермы сняла униформу в сарае на камеру и удивила пользователей сети

Кадр: @theseredboots / TikTok

Сотрудница фермы с никнеймом theseredboots удивила пользователей сети откровенным нарядом на рабочем месте. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео девушка позировала в куртке оверсайз бирюзового цвета, коричневом рабочем комбинезоне и красных резиновых сапогах на фоне сарая. При этом юзерша собрала волосы в тугой хвост и дополнила образ украшениями.

Затем фермерша разделась на камеру. Сначала она сняла верхнюю одежду, демонстрируя яркое нижнее белье, после чего расстегнула униформу и продемонстрировала подтянутую фигуру.

Ролик стал вирусным и набрал более 94 тысяч просмотров. Зрители оценили публикацию девушки в комментариях. «Вау, ты великолепна!», «Отличная фигура!», «Просто супер», — написали они.

Ранее в декабре сотрудница полиции Николь с никнеймом blueline_barbie из Теннесси, США, показала разницу во внешности в рабочее и свободное время. Юзерша надела блестящее голубое платье, которое обнажало плечи и часть ее груди.

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Екатерина Ештокина
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