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17:31, 8 декабря 2022Экономика

«Газпром» установил рекорд по поставкам газа в Китай

«Газпром» установил рекорд по суточным поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

«Газпром» 7 декабря установил рекорд по суточным поставкам в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщила компания.

Превышение составило 16,1 процента. «Газпром» отметил, что пересмотрел суточные поставки газа в КНР по просьбе китайской CNPC. «"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год», — отметили в российской компании.

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«Следует неуклонно повышать уровень поставок газа из России в Китай по Восточному маршруту, стороны продолжают сотрудничество в этом направлении», — заявил ранее вице-президент CNPC Хуан Юнчжан.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2023 году запланированы на уровне 22 миллиардов кубометров (примерно одна седьмая от общих объемов российского экспорта в Европу в прошлом году). На заявленный уровень в 38 миллиардов кубометров «Сила Сибири» должна выйти в 2027 году.

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Платон Щукин
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