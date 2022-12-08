«Газпром» установил рекорд по поставкам газа в Китай

«Газпром» установил рекорд по суточным поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

«Газпром» 7 декабря установил рекорд по суточным поставкам в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщила компания.

Превышение составило 16,1 процента. «Газпром» отметил, что пересмотрел суточные поставки газа в КНР по просьбе китайской CNPC. «"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год», — отметили в российской компании.

«Следует неуклонно повышать уровень поставок газа из России в Китай по Восточному маршруту, стороны продолжают сотрудничество в этом направлении», — заявил ранее вице-президент CNPC Хуан Юнчжан.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2023 году запланированы на уровне 22 миллиардов кубометров (примерно одна седьмая от общих объемов российского экспорта в Европу в прошлом году). На заявленный уровень в 38 миллиардов кубометров «Сила Сибири» должна выйти в 2027 году.