Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:16, 29 ноября 2022Экономика

Китайский гигант заявил о цели по «неуклонному» росту поставок газа из России

Вице-президент CNPC заявил, что объемы поставок газа из России в Китай должны расти

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Объемы поставок газа из России в Китай должны расти, заявил вице-президент CNPC Хуан Юнчжан. Соответствующие цели он сформулировал выступая на Российско-китайском энергофоруме, пишет ТАСС.

«Следует неуклонно повышать уровень поставок газа из России в Китай по Восточному маршруту, стороны продолжают сотрудничество в этом направлении», — пояснил вице-президент китайского нефтегазового гиганта.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2023 году запланированы на уровне 22 миллиардов кубометров (примерно одна седьмая от общих объемов российского экспорта в Европу в прошлом году). На заявленный уровень в 38 миллиардов кубометров «Сила Сибири» должна выйти в 2027 году.

По оценкам Международного энергетического агентства, предпосылок для серьезного наращивания импорта газа в Китае нет: так, рост спроса на топливо в стране в период между 2021 и 2030 годом замедляется до 2 процентов в год, по сравнению с 12-процентным показателем в период с 2010 года.

Это отражает в том числе ориентацию Пекина на более активное использование возобновляемых источников энергии. Параллельно Китай заключает и новые контракты на поставки сжиженного природного газа. Например, в ноябре были подписаны договоренности с Катаром.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине
В Белоруссии суд отказался смягчить приговор по делу о попытке госпереворота
В Черном море выявили превышение нормы содержания мышьяка
Турбизнес попросил помощи в выплате долгов перед россиянами
Над пойманным ФСБ украинским шпионом начался суд
В Госдуме объяснили отказ Шольца поставлять танки Киеву
Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах
Щербакова рассказала о жизни с родителями
Путин предостерег суды от поверхностных разбирательств
Психотерапевт дала совет безответно влюбленным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.