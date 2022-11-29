Китайский гигант заявил о цели по «неуклонному» росту поставок газа из России

Вице-президент CNPC заявил, что объемы поставок газа из России в Китай должны расти

Объемы поставок газа из России в Китай должны расти, заявил вице-президент CNPC Хуан Юнчжан. Соответствующие цели он сформулировал выступая на Российско-китайском энергофоруме, пишет ТАСС.

«Следует неуклонно повышать уровень поставок газа из России в Китай по Восточному маршруту, стороны продолжают сотрудничество в этом направлении», — пояснил вице-президент китайского нефтегазового гиганта.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2023 году запланированы на уровне 22 миллиардов кубометров (примерно одна седьмая от общих объемов российского экспорта в Европу в прошлом году). На заявленный уровень в 38 миллиардов кубометров «Сила Сибири» должна выйти в 2027 году.

По оценкам Международного энергетического агентства, предпосылок для серьезного наращивания импорта газа в Китае нет: так, рост спроса на топливо в стране в период между 2021 и 2030 годом замедляется до 2 процентов в год, по сравнению с 12-процентным показателем в период с 2010 года.

Это отражает в том числе ориентацию Пекина на более активное использование возобновляемых источников энергии. Параллельно Китай заключает и новые контракты на поставки сжиженного природного газа. Например, в ноябре были подписаны договоренности с Катаром.