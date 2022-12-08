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15:10, 8 декабря 2022Интернет и СМИ

Популярный российский ведущий сломал руку

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев сломал руку

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Популярный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев сломал руку. О переломе руки он рассказал в своем Telegram-канале.

«Вот так вот я ехал на каток, но не доехал», — прокомментировал ведущий ролик, в котором показал опухшую от перелома руку в бандаже. Позже Ивлев также опубликовал видео, в котором продемонстрировал рентгеновский снимок руки.

Ранее Ивлев рассказал, почему часть ресторанов после съемок в его программе «На ножах» на телеканале «Пятница!» закрывается. Телеведущий объяснил закрытие некоторых заведений жадностью владельцев. По словам Ивлева, он советует участникам программы не открывать ресторан сразу после ухода съемочной группы и дать возможность сотрудникам лучше узнать новую концепцию, однако к его рекомендации не всегда прислушиваются.

Константин Ивлев — известный шеф-повар и телеведущий. Прославился благодаря участию в кулинарных программах канала «Пятница!». Он снимался в шоу «На ножах», «Битва шефов», «Адская кухня», «Адский шеф» и многих других.

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Олег Давыдов
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