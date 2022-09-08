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Популярный шеф-повар объяснил закрытие части ресторанов после съемок в его шоу

Ивлев объяснил закрытие части ресторанов после съемок в «На ножах» жадностью владельцев

фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Популярный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, почему часть ресторанов после съемок в его программе «На ножах» на телеканале «Пятница!» закрывается. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Телепрограмма».

Телеведущий объяснил закрытие некоторых заведений жадностью владельцев. По словам Ивлева, он советует участникам программы не открывать ресторан сразу после ухода съемочной группы и дать возможность сотрудникам лучше узнать новую концепцию, однако к его рекомендации не всегда прислушиваются. «Люди не успевают пройти тренинги, и получается, что изменения в интерьере есть, а в головах — нет», — отметил он.

Ивлев также рассказал, что некоторые владельцы используют съемки в передаче в качестве рекламы своего ресторана и не слушают мнение профессионала. «Когда-то я придумал фразу об этом: "Если вы верите профессионалу — верьте ему до конца. Если верите себе — верьте в конец"», — добавил он.

Ранее Ивлев высказался о своем образе на экране. Как отметил телеведущий, ему не кажется, что он перебарщивает с выражением эмоций в телепроектах.

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Евгения Наумова
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