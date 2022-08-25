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Популярный шеф-повар России высказался о своем образе на экране

Телеведущий Константин Ивлев рассказал, что в жизни он отличается от образа на экране

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Популярный шеф-повар в России и телеведущий Константин Ивлев высказался о своем образе на экране. В интервью для YouTube-канала «Георгий за кадром» он заявил, что в жизни отличается от телевизионного образа.

«Я вот сам, например, дома вообще лапочка и в жизни лапочка. Просто лапочка. А на работе я очень жесткий перфекционист. Но при этом справедливый», — признался Ивлев.

Как отметил телеведущий, ему не кажется, что он перебарщивает с выражением эмоций на экране. «У меня есть определенная философия насчет этих эмоций. Я всегда даже своему персоналу говорю, что если вы не будете эмоциональничать, неважно как, плакать, смеяться, радоваться, то, значит, вы мертвые. Человек, который без эмоций, — это мертвый человек. Это для меня, это моя философия», — рассказал он.

Ивлев добавил, что во время работы просит съемочную группу и сотрудников ресторанов не принимать его эмоции на личный счет. «Если я кого-то назвал мудаком, то это не значит, что он мудак. Это эмоции. На личку это не надо переносить. Работа закончилась, мы все вышли, отряхнулись и дальше общаемся, как и положено», — объяснил он.

Ранее Ивлев рассказал, как ему удалось сбросить три десятка килограммов. По словам телеведущего, он исключил из дневного рациона сладкое и мучное.

Константин Ивлев — известный шеф-повар и телеведущий. Прославился благодаря участию в кулинарных программах канала «Пятница!». Он снимался в шоу «На ножах», «Битва шефов», «Адская кухня», «Адский шеф» и многих других.

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Евгения Наумова
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