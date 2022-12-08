Визит президента Узбекистана в Бишкек перенесли

МИД Киргизии сообщил, что визит президента Узбекистана Мирзиеева в республику перенесен

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Бишкек перенесли на более поздний срок. Об этом сообщило министерство иностранных дел Киргизии, передает РИА Новости.

«Визит перенесен. Пока точная дата неизвестна, но он состоится до конца декабря», — заявили в МИД республики, не уточнив причину переноса.

Отмечается, что решение отложить встречу лидеров двух государств было принято по итогам переговоров между ними.

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в Бишкеке 9 декабря, планирует посетить премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, добавили в ведомстве.

Ранее свое участие в саммите ЕАЭС подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ожидается, что он представит предложения Минска по стратегическим направлениям развития Евразийского экономического союза.