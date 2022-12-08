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18:58, 8 декабря 2022Россия

Российский школьник попал в реанимацию после подзатыльника от учительницы

Под Москвой школьник получил подзатыльник от учительницы и попал в реанимацию

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В подмосковной Балашихе 14-летний подросток попал в реанимацию после того, как получил подзатыльник от учительницы на уроке математики. Об этом 8 декабря пишет «МК».

По словам школьника, он разозлил преподавательницу «своей бестолковостью», из-за чего она ударила его по голове. После этого мальчик упал в обморок, но очнулся к приезду врачей скорой помощи.

Подросток уточнил, что удар учительницы был слабым, а преподавательница заявила, что не собиралась бить мальчика, а просто активно жестикулировала и случайно задела его голову.

За неделю до этого школьник упал на скользком полу в заведении общепита и ударился головой об стол, получив легкое сотрясение мозга. Он отказался от стационара, не соблюдал постельный режим и продолжал ходить в школу.

Обстоятельства произошедшего проверит полиция.

Ранее сообщалось, что учительница из Карачаево-Черкесии годами оскорбляла ученика у доски и избивала его палкой. После того, как ребенок рассказал о происходящем семье, она назвала его ябедой.

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Варвара Родикова
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Российский школьник попал в реанимацию после подзатыльника от учительницы
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