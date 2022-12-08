Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:51, 8 декабря 2022Культура

Отец Киркорова попал в реанимацию

Mash: певец Бедрос Киркоров попал в реанимацию
Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Отец Филиппа Киркорова, певец Бедрос Киркоров попал в реанимацию одной из столичных клиник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артиста проверили на коронавирус. Анализ дал отрицательный результат.

Пресс-секретарь Киркорова подтвердила информацию о госпитализации, но при этом отметила, что певец чувствует себя хорошо и готовится к гастролям.

7 декабря сообщалось, что Киркорова-старшего доставили в больницу. Утверждалось, что у него диагностировали пневмоторакс, который характеризуется паталогическим скоплением воздуха в плевральной полости и нарушением вентиляционной функции легких.

Бедрос Киркоров (урожденный Крикорян) родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. Он учился на сапожника и пел в городском хоре, позже — в военном ансамбле. В начале 1960-х годов он переехал в СССР и поступил в ГИТИС. В Советском Союзе он начал выступать вместе с различными оркестрами, у него вышло несколько грампластинок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Россия и США обменялись заключенными Бутом и Грайнер
Представитель Киркорова раскрыла состояние отца артиста
Названа причина пробки из судов у берегов Турции
В Подмосковье 60-летний педофил заманил 11-летнюю школьницу пиццей и похитил ее
Офицер раскрыл численность прибывающих на артемовское направление бойцов ВСУ
Блогер попытался устроиться в Balenciaga в БДСМ-костюме и разозлил руководство
У клещей обнаружили новый вирус
Россиянам назвали способы избавиться от сквозняка
США оповестили Украину об обмене заключенными с Россией
Российский школьник попал в реанимацию после подзатыльника от учительницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.