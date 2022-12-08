Отец Киркорова попал в реанимацию

Mash: певец Бедрос Киркоров попал в реанимацию

Отец Филиппа Киркорова, певец Бедрос Киркоров попал в реанимацию одной из столичных клиник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артиста проверили на коронавирус. Анализ дал отрицательный результат.

Пресс-секретарь Киркорова подтвердила информацию о госпитализации, но при этом отметила, что певец чувствует себя хорошо и готовится к гастролям.

7 декабря сообщалось, что Киркорова-старшего доставили в больницу. Утверждалось, что у него диагностировали пневмоторакс, который характеризуется паталогическим скоплением воздуха в плевральной полости и нарушением вентиляционной функции легких.

Бедрос Киркоров (урожденный Крикорян) родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. Он учился на сапожника и пел в городском хоре, позже — в военном ансамбле. В начале 1960-х годов он переехал в СССР и поступил в ГИТИС. В Советском Союзе он начал выступать вместе с различными оркестрами, у него вышло несколько грампластинок.