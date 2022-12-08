В России высказались о готовящемся пакете санкций ЕС

Депутат Чепа: Россия уже не знает, что ЕС может придумать в девятом пакете санкций

Россия уже не знает, что Евросоюз может придумать в девятом пакете санкций. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался о готовящемся пакете первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее посол Польши в ЕС Анджей Садось назвал предположительную дату принятия девятого пакета антироссийских санкций. «Мы ожидаем принятия очередного пакета санкций ЕС в отношении России в пятницу вечером (9 декабря — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Евросоюз бесится. Мы уже не знаем, что они могут придумать в новом пакете санкций Алексей Чепа депутат Госдумы

«США считали и говорили о том, что после первого пакета произойдет не только экономический, но и политический крах России, который сметет власть и камня на камне не останется от Кремля. Они рассчитывали, что все побегут, все рухнет и России не будет существовать. Байден об этом заявлял своим европейским партнерам неоднократно», — напомнил Чепа.

Однако после первого пакета последовал второй, третий и вот уже девятый, отметил депутат.

«При этом наш внутренний бюджет спокойно исполняется. В развитии экономики мы наблюдаем небольшое падение. Инфляция в нашей стране значительно меньше, чем во многих европейских странах. Безработицы у нас нет. Со многими странами у нас увеличивается товарооборот», — заявил Чепа.

Все это бесит политиков, в первую очередь из таких стран, как Польша и Прибалтика. Поэтому они вводят все новые пакеты санкций. Но нам абсолютно все равно на то, что и как там происходит Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее власти Венгрии выступили против введения девятого пакета санкций против России. Отмечается, что таким образом Будапешт отреагировал на отказ Евросоюза выделить стране деньги на восстановление после пандемии.