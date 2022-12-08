В России высказались о готовящемся пакете санкций ЕС
Россия уже не знает, что Евросоюз может придумать в девятом пакете санкций. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался о готовящемся пакете первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее посол Польши в ЕС Анджей Садось назвал предположительную дату принятия девятого пакета антироссийских санкций. «Мы ожидаем принятия очередного пакета санкций ЕС в отношении России в пятницу вечером (9 декабря — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.
Евросоюз бесится. Мы уже не знаем, что они могут придумать в новом пакете санкций
«США считали и говорили о том, что после первого пакета произойдет не только экономический, но и политический крах России, который сметет власть и камня на камне не останется от Кремля. Они рассчитывали, что все побегут, все рухнет и России не будет существовать. Байден об этом заявлял своим европейским партнерам неоднократно», — напомнил Чепа.
Однако после первого пакета последовал второй, третий и вот уже девятый, отметил депутат.
«При этом наш внутренний бюджет спокойно исполняется. В развитии экономики мы наблюдаем небольшое падение. Инфляция в нашей стране значительно меньше, чем во многих европейских странах. Безработицы у нас нет. Со многими странами у нас увеличивается товарооборот», — заявил Чепа.
Все это бесит политиков, в первую очередь из таких стран, как Польша и Прибалтика. Поэтому они вводят все новые пакеты санкций. Но нам абсолютно все равно на то, что и как там происходит
Ранее власти Венгрии выступили против введения девятого пакета санкций против России. Отмечается, что таким образом Будапешт отреагировал на отказ Евросоюза выделить стране деньги на восстановление после пандемии.