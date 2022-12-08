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17:36, 8 декабря 2022Мир

Стали известны подробности освобождения помилованной Грайнер

Помилованная американка Грайнер прибыла в Абу-Даби из Москвы на частном самолете

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, помилованная российскими властями, вылетела из Москвы в Абу-Даби на частном самолете. Об этом пишет издание Arab News.

Баскетболистку Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, 8 декабря. Саудовская Аравия и ОАЭ заявили, что были посредниками.

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Елизавета Наумова
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