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10:43, 8 декабря 2022Экономика

Сбер нарастил чистую прибыль в ноябре на 22,7 процента

Чистая прибыль Сбера по РСБУ в ноябре выросла на 22,7 процента

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В ноябре чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла в годовом выражении на 22,7 процента и достигла 124,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах кредитной организации.

«Банк заработал в ноябре 2022 года 124,7 миллиарда рублей чистой прибыли (+22,7 процента год к году), а за 11 месяцев чистая прибыль составила 174,8 миллиарда рублей (снижение на 84,8 процента в годовом выражении)», — сказано в них.

В ноябре Сбер также зафиксировал рост чистого процентного дохода. Показатель увеличился на 12,8 процента и достиг 159,1 миллиарда рублей. Чистый комиссионный доход вырос еще существеннее — на 16 процентов, до 57 миллиардов.

Помимо этого, банк отчитался об увеличении розничного кредитного портфеля. Он достиг 11,8 триллиона рублей, прибавив в ноябре 1,8 процента, а с начала года — 11 процентов. Драйвером роста стали ипотечные кредиты и кредитные карты.

Сбер — традиционный лидер на рынке розничных банковских услуг, в том числе кредитования, сообщил «Ленте.ру» руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. «Способствуют этому не только узнаваемость бренда, доступность офисов и востребованные финансовые продукты экосистемы, но и продуманная маркетинговая стратегия, включающая различные акции, которые стали традиционными и ожидаемыми потребителями. Зеленый день Сбера — не исключение, и это подтверждается хорошими финансовыми результатами ноября 2022 года», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Сбер получил наивысшую награду в рейтинге лучших российских работодателей по версии Forbes. Банк стал лучшим во всех трех категориях, по которым оценивались компании.

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Варвара Кошечкина
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