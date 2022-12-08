Захарова обвинила США в попытке потеснить экспортеров сельхозпродукции России

Захарова: США сливами в СМИ стремятся потеснить экспортеров сельхозпродукции России

Власти США пытаются потеснить экспортеров сельхозпродукции России с помощью медийных сливов. В этом обвинила Вашингтон официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«Очевидно, что посредством ангажированных заявлений и неких утечек через прикормленные СМИ администрация в Вашингтоне стремится потеснить позиции отечественных экспортеров на мировых рынках», — высказалась дипломат.

Ранее сообщалось, что ряд стран Европейского союза (ЕС), в том числе Германия, Франция и Нидерланды, попросили Европейскую комиссию скорректировать санкции против Москвы, чтобы наладить экспорт российского продовольствия. Они заявили, что ограничения задерживают важные поставки зерновых и удобрений из РФ в бедные страны.