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20:55, 8 декабря 2022Россия

Обменянный на Грайнер россиянин Бут поговорил с семьей по телефону

Обменянный на Грайнер россиянин Бут позвонил семье и сказал, что с ним все в порядке
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: Damir Sagolj / Reuters

Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американскую спортсменку Бриттни Грайнер, позвонил семье и рассказал, что с ним все в порядке. Об этом сообщается в эфире телеканала «Россия 24».

«Все нормально», — сказал мужчина по телефону своей супруге, а также матери.

Кроме того, стало известно, что Бут уже находится на территории России. Депутат Госдумы Мария Бутина в своем Telegram-канале сообщила, что россиянин скоро будет в Москве.

8 декабря МИД России сообщил, что в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Переговорный процесс Москвы с Вашингтоном по этому вопросу длился долго.

Виктор Бут — российский бизнесмен. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). Свою вину Бут не признал.

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Никита Абрамов
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