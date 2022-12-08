Ветеран «Альфы» раскрыл способы выявления шпионов

Ветеран «Альфы» Попов заявил о работе искусственного интеллекта для поиска шпионов

В России выросло количество сигналов на шпионов от граждан, рассказал подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл способы выявления людей, подозреваемых в госизмене.

Обращения граждан

8 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, один из мужчин был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) еще в 2016 году. Утверждается, что после начала спецоперации он за деньги стал передавать на Украину сведения об объектах Минобороны России.

«Растет количество сигналов от граждан. Я имею в виду тех, кто не так давно стал гражданином Российской Федерации, тех, кто проживает на новых территориях, тех, кто прибывает в Россию как беженец еще не получил гражданство и де-юре является гражданином Украины», — сообщил Попов.

Они ориентируют наши спецслужбы на тех лиц, которые имеют признаки шпионской деятельности Андрей Попов член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

«Из общения с коллегами — то, что я могу рассказать — это, например, сигналы от граждан Украины о тех лицах, которые выспрашивают у них об отношении к российской власти. И если человек колеблется, то его начинают агитировать для содействия СБУ — собирают сведения о причастности работы гражданина к службе в госорганах», — рассказал он.

Также Попов отметил, что в большинстве случаев попытки вербовать россиянин происходят, когда человек имеет знакомых или родственников в полиции, ФСБ и других структурах. «После такого рода вопросов граждане обращаются к правоохранительным органам и высказывают свои подозрения. Далее спецслужбы берут на контроль таких граждан», — добавил он.

Работа спецслужб

При этом, помимо обращений граждан, и сами спецслужбы ведут свою работы по вычислению шпионов, отметил подполковник запаса.

Не будет секретом, что идет работа через каналы связи Андрей Попов член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

«Такие граждане пытаются связаться со своими кураторами и в большинстве случаев делают это при помощи мобильной связи. А для этого есть специальные комплексы, которые позволяют анализировать поступающий трафик и выдавать спецслужбам те сигналы, которые имеют признаки разведдеятельности и так далее. То есть это работа искусственного интеллекта. Помимо этого, конечно, ведется работа и по выявлению шпионской сети путем внедрения в нее сотрудника спецслужб», — сказал Попов.

Ранее сообщалось, что в Томске суд приговорил к 7,5 года колонии российского ученого Лукашина за госизмену в пользу Китая.