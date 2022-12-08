Ветеран «Альфы» раскрыл способы выявления шпионов
В России выросло количество сигналов на шпионов от граждан, рассказал подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл способы выявления людей, подозреваемых в госизмене.
Обращения граждан
8 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, один из мужчин был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) еще в 2016 году. Утверждается, что после начала спецоперации он за деньги стал передавать на Украину сведения об объектах Минобороны России.
«Растет количество сигналов от граждан. Я имею в виду тех, кто не так давно стал гражданином Российской Федерации, тех, кто проживает на новых территориях, тех, кто прибывает в Россию как беженец еще не получил гражданство и де-юре является гражданином Украины», — сообщил Попов.
Они ориентируют наши спецслужбы на тех лиц, которые имеют признаки шпионской деятельности
«Из общения с коллегами — то, что я могу рассказать — это, например, сигналы от граждан Украины о тех лицах, которые выспрашивают у них об отношении к российской власти. И если человек колеблется, то его начинают агитировать для содействия СБУ — собирают сведения о причастности работы гражданина к службе в госорганах», — рассказал он.
Также Попов отметил, что в большинстве случаев попытки вербовать россиянин происходят, когда человек имеет знакомых или родственников в полиции, ФСБ и других структурах. «После такого рода вопросов граждане обращаются к правоохранительным органам и высказывают свои подозрения. Далее спецслужбы берут на контроль таких граждан», — добавил он.
Работа спецслужб
При этом, помимо обращений граждан, и сами спецслужбы ведут свою работы по вычислению шпионов, отметил подполковник запаса.
Не будет секретом, что идет работа через каналы связи
«Такие граждане пытаются связаться со своими кураторами и в большинстве случаев делают это при помощи мобильной связи. А для этого есть специальные комплексы, которые позволяют анализировать поступающий трафик и выдавать спецслужбам те сигналы, которые имеют признаки разведдеятельности и так далее. То есть это работа искусственного интеллекта. Помимо этого, конечно, ведется работа и по выявлению шпионской сети путем внедрения в нее сотрудника спецслужб», — сказал Попов.
Ранее сообщалось, что в Томске суд приговорил к 7,5 года колонии российского ученого Лукашина за госизмену в пользу Китая.