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13:53, 8 декабря 2022Наука и техника

В России упали продажи смартфонов

«Ъ»: спрос на смартфоны в России упал на 19 процентов в штуках

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

В России упали продажи смартфонов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным МТС, с которыми ознакомились журналисты «Ъ», за январь-ноябрь продажи смартфонов на российском рынке упали на 19 процентов в штуках и на 22 процента — в деньгах. За одиннадцать месяцев 2022 года был продан 21 миллион устройств на сумму 477 миллиардов рублей, средний чек составил 22 тысячи рублей.

Спрос на премиум-сегмент упал на 57 процентов, продажи аппаратов дешевле 15 тысяч рублей снизились на 35 процентов. Потребители стали ориентироваться на телефоны с ценой 30-40 тысяч рублей — в этом сегменте было зафиксировано увеличение продаж на 30 процентов в штуках. Самыми популярными брендами на рынке оказались Xiaomi и Poco, на второй позиции разместилась Samsung, на третьей — Realme.

По словам оператора, среди самых популярных устройств в 2022 году оказались Xiaomi Redmi 9A, iPhone 11, 12 и 13, Samsung Galaxy A03. Отмечается, что в десятке самых востребованных девайсов нет ни одной модели из свежей линейки iPhone 14.

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Основной причиной смещения спроса на китайские модели стало решение Apple и Samsung прекратить официальные поставки в Россию. «Покупателям ограничили доступ к некоторым сервисам, нет возможности ремонтировать устройства в официальных сервисных центрах», — заявил руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Ранее аналитики TrendForce заявили, что глобальные поставки смартфонов снизились на 11 процентов в годовом исчислении. Лидерами рынка оказались Samsung, Apple и Xiaomi.

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Андрей Ставицкий
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