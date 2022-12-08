Азербайджанская компания приостановила закупки нефти из России

Reuters: подразделение азербайджанской SOCAR приостановило закупку российской нефти

Подразделение азербайджанской государственной компании SOCAR приостановило закупку российской нефти для своего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Турции на фоне сложностей, вызванных санкциями Евросоюза, пишет Reuters.

При этом поставки из России в Турцию в прошлом месяце уже снизились до минимального уровня с февраля, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon. По словам источника агентства, SOCAR заново оценивает ситуацию, стремясь не нарушить западных санкций.

Между тем ранее, в период с января по август 2022 года, Турция закупила в два раза больше российской нефти, чем за тот же период 2021-го, а НПЗ, включая завод SOCAR, сокращали закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов нефти.

В конце ноября сообщалось, что российская «Лукойл» лишилась из-за санкций доступа к идущему через Азербайджан трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), ведущему к Средиземному морю. По этому маршруту она ежегодно экспортировала два миллиона тонн добытой на каспийских месторождениях нефти.