В Армении решили создать Службу внешней разведки

Правительство Армении утвердило решение о создании в республике Службы внешней разведки

Правительство Армении утвердило решение о создании в республике Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания кабмина.

По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, новое ведомство займется разведкой и борьбой с терроризмом. Отмечается, что СВР будет подчиняться главе правительства.

Решение кабмина в скором времени должен обсудить парламент страны.

Ранее Армения отказалась принимать миссию наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) без политической оценки действий Азербайджана на границе с республикой.