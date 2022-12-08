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11:30, 8 декабря 2022Бывший СССР

В Армении решили создать Службу внешней разведки

Правительство Армении утвердило решение о создании в республике Службы внешней разведки

Фото: Shutterstock

Правительство Армении утвердило решение о создании в республике Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания кабмина.

По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, новое ведомство займется разведкой и борьбой с терроризмом. Отмечается, что СВР будет подчиняться главе правительства.

Решение кабмина в скором времени должен обсудить парламент страны.

Ранее Армения отказалась принимать миссию наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) без политической оценки действий Азербайджана на границе с республикой.

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Алевтина Запольская
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