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14:23, 8 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина задержали по подозрению в изнасиловании школьницы в тату-салоне

В Тюмени местного жителя заподозрили в изнасиловании школьницы в тату-салоне

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Тюмени правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в тату-салоне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 5 декабря школьница пришла в тату-салон, где над ней совершили насильственные действия сексуального характера. Правоохранители возбудили уголовное дело, подозреваемым по которому стал мужчина, ранее осужденный за кражу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 20-летнего юношу за изнасилование в подвале 14-летней школьницы.

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Илона Палей
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