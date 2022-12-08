Россиянина задержали по подозрению в изнасиловании школьницы в тату-салоне

В Тюмени местного жителя заподозрили в изнасиловании школьницы в тату-салоне

В Тюмени правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в тату-салоне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 5 декабря школьница пришла в тату-салон, где над ней совершили насильственные действия сексуального характера. Правоохранители возбудили уголовное дело, подозреваемым по которому стал мужчина, ранее осужденный за кражу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 20-летнего юношу за изнасилование в подвале 14-летней школьницы.