Украинских чиновников заподозрили в вымогательстве взяток у жителей Запорожья

Украинские чиновники вымогали взятки у жителей города Запорожья за хранение топлива

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские госслужащие вымогают у жителей города Запорожья взятки за хранение топлива. Слова Рогова приводит ТАСС.

Собеседник агентства объяснил, что, согласно украинским нормам, для хранения более пяти литров топлива необходима специальная лицензия. Данное ограничение начало действовать из-за массовых перебоев в энергетической системе и повышенного спроса населения на генераторы.

Рогов передал слова своих знакомых о том, что вместо 500 тысяч гривен штрафа чиновники предлагают «решить вопрос» за 20-30 тысяч гривен.

Ранее Владимир Рогов заявил, что ночью 6 декабря войска России произвели атаку на склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде Запорожья. Он рассказал, что под удары также попали объекты инфраструктуры, использующиеся для ведения боевых действий. Как он утверждает, было слышно не менее шести взрывов.

