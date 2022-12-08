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15:37, 8 декабря 2022Россия

Путин связал удары по энергообъектам Украины с атакой на Крымский мост

Путин заявил об ударах по энергообъектам Украины после атаки Крымского моста
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первые удары нанесли те, кто атаковал Крымский мост. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?», — отметил глава государства на встрече с участниками церемонии награждения Героев России.

Он подчеркнул, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) препятствуют подаче воды в Донецк и назвал это «актом геноцида», добавив, что никто не обращает на это внимание. «Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную», — заключил президент.

Варвара Родикова
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