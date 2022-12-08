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09:55, 8 декабря 2022Мир

В Монголии задержали подозреваемых по делу о хищении угля

В Монголии на фоне протестов арестовали восьмерых подозреваемых по делу о хищении угля

Фото: Reuters

В Монголии на фоне протестов задержаны восемь человек, подозреваемых по делу о хищении угля. Об этом сообщил министр юстиции и внутренних дел страны Хишгээгийн Нямбаатар, передает агентство «Монцамэ».

Уточняется, что экс-глава госкомпании по добыче и экспорту угля «Эрдэнэс Таван-Толгой» Баттулгын Ганхуяг арестован. Помимо него, еще семь фигурантов проходят по этому делу, среди них родственники Ганхуяга и бизнесмены.

По словам министра, в домах и офисах подозреваемых проходят обыски. Кроме того, для сопровождения расследования создана специальная рабочая группа. Отмечается, что расследования планируют привлечь следователей из каждого региона Монголии.

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Анастасия Заикина
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