В Монголии задержали подозреваемых по делу о хищении угля

В Монголии на фоне протестов арестовали восьмерых подозреваемых по делу о хищении угля

В Монголии на фоне протестов задержаны восемь человек, подозреваемых по делу о хищении угля. Об этом сообщил министр юстиции и внутренних дел страны Хишгээгийн Нямбаатар, передает агентство «Монцамэ».

Уточняется, что экс-глава госкомпании по добыче и экспорту угля «Эрдэнэс Таван-Толгой» Баттулгын Ганхуяг арестован. Помимо него, еще семь фигурантов проходят по этому делу, среди них родственники Ганхуяга и бизнесмены.

По словам министра, в домах и офисах подозреваемых проходят обыски. Кроме того, для сопровождения расследования создана специальная рабочая группа. Отмечается, что расследования планируют привлечь следователей из каждого региона Монголии.