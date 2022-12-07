Протестующие закидали премьера Монголии мелкими предметами

Премьера Монголии закидали мелкими предметами во время его речи перед протестующими

Протестующие в Улан-Баторе закидали мелкими предметами премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ во время его выступления на площади перед Дворцом правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что премьер страны выступил перед митингующими в среду, 7 декабря. Он обратился к согражданам и призвал сохранять спокойствие, когда как в стране уже несколько дней не утихают протесты против коррупции. Он также пообещал провести расследование по делу о хищении угля, из-за которого началось народное недовольство. В свою очередь президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также отмечал, что необходимо разобраться с причиной массовых протестов — угольным делом.

Во время обращения премьера протестующие освистывали его и кидали в него мелкие предметы. Им не понравилось, что политик уклонялся от темы хищения угля. Сотрудники охраны раскрыли перед премьером зонты, чтобы защитить от летящих в него перчаток, вилок и даже каплей для носа.

5 декабря в столице Монголии Улан-Баторе началась массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Протестующие требовали назвать имена и наказать чиновников-коррупционеров, укравших уголь на 12 миллиардов долларов. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86 процентов всего экспорта страны.