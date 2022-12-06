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10:55, 6 декабря 2022Мир

Президент Монголии призвал разобраться с причиной протестов

Президент Монголии Хурэлсух призвал парламент провести открытые слушания по угольному делу

Фото: Chadraabal / Globallookpress.com

В Монголии необходимо разобраться с причиной массовых протестов — угольным делом, призвал президент страны Ухнаагийн Хурэлсух. Его слова приводит EAGLE.mn.

«По вопросу угля уместно провести открытое слушание в Великом Хурале (парламенте — прим. «Ленты.ру») Монголии и прозрачно информировать народ. Мы должны дать объективную оценку ситуации и взять на себя строгую юридическую ответственность», — сказал он.

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Анастасия Заикина
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