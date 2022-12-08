Уилан объяснил причину отказа России от его обмена

Осужденный в России Уилан заявил, что Москва считает его другой категорией для обмена

Москва отказалась включать осужденного в России Пола Уилана в список для обмена заключенных с США из-за того, что он является другой категорией обмена, ведь сам Уилан обвиняется в шпионаже. Причину отказа от обмена объяснил сам Уиллан, сообщает телеканал CNN.

«[Русские] поставили меня на более высокий уровень, чем тот уровень [проступка], на которой они поместили Грайнер и Тревора Рида. Это вызывает много опасений, потому что [обвинения в шпионаже] это неправда. [По сути], это просто политическое вымогательство США», — заявил Уилан.

Он также считает, что российская сторона «обращается с ним совсем иначе, нежели с другими осужденными из западных стран по подобным обвинениям».

8 декабря МИД России сообщил, что в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Переговорный процесс Москвы с Вашингтоном по этому вопросу длился долго.

Виктор Бут — российский бизнесмен. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.