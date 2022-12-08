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17:34, 8 декабря 2022Экономика

Турция отказалась идти на уступки нефтяным танкерам в ее проливах

Турция сообщила, что не будет пропускать в проливы танкеры без подтверждения страховки

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Турция не собирается идти на уступки нефтяным танкерам, следующим через ее проливы, и не будет отказываться от того, чтобы требовать у судов подтверждение страховки, следует из сообщения Главного управления по морским делам Министерства транспорта Турции. Заявление ведомства цитирует ТАСС.

«Суда, не имеющие страховых документов, не будут пропускаться. Практика их требования будет продолжена», — сказано в документе.

В управлении также заявили, что у Босфора сейчас находится 15 танкеров, 11 из которых направляются в страны Европейского союза. По утверждениям ведомства, в некоторых СМИ распространялась информация о 100 судах, однако она не соответствует действительности.

Ранее 8 декабря Financial Times сообщало, что в турецких водах застряло по меньшей мере 22 танкера. Издание утверждает, что западные чиновники из-за сложившейся ситуации обвинили Турцию в создании проблем для поставок нефти через Черное море.

Их позиция состоит в том, что Анкара выступает с лишними требованиями, не имея реальных причин блокировать проход танкеров через свои проливы: в основном речь идет о казахстанской нефти. «Казмунайгаз» в свою очередь сообщил, что в проливах остаются «порядка 8-10 танкеров, которые имеют отношение к Казахстану».

Требовать у судов подтверждение страховки Турция стала с 1 декабря. Меры обусловлены тем, что с 5 декабря вступили в силу ограничения, запрещающие западным компаниям оказывать услуги по страхованию перевозок российской нефти в том случае, если уровень не соответствует принятому потолку в 60 долларов за баррель. Страховка должна покрывать различные случаи — от разлива нефти до столкновений, и потому решение Турции можно объяснить желанием защитить свои воды.

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Платон Щукин
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