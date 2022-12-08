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11:47, 8 декабря 2022Экономика

Турцию обвинили в создании лишних проблем для поставок нефти

FT: западные чиновники обвинили Турцию в создании лишних проблем для поставок нефти
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Фото: Shutterstock

Западные чиновники обвинили Турцию в создании проблем для поставок нефти через Черное море, пишет Financial Times. Их позиция состоит в том, что Анкара выступает с лишними требованиями, не имея реальных причин блокировать проход танкеров через свои проливы.

Из-за опасений турецкой стороны по поводу страхования судов (связанных с тем, что доступ к страховым услугам оказался ограничен при торговле нефтью из России) в заторе застряли по меньшей мере 22 танкера. Однако западные чиновники утверждают, что суда, большей частью загруженные нефтью из Казахстана, должны проходить беспрепятственно.

Новые меры связаны с введением потолка цен на российскую нефть, который ограничивает западным компаниям возможности для оказания услуг при ее перевозке: стоимость не должна превышать 60 долларов за баррель. Однако, как объяснил один из собеседников FT, грузы с казахстанской нефтью под меры попадать не могут ни в коем случае.

Турция же начала требовать от всех судов дополнительное подтверждение страховки судов еще с 1 декабря. А 5 декабря сообщалось, что разрешения войти в Босфор и Дарданеллы ожидали 19 танкеров.

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Платон Щукин
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