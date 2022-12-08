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11:53, 8 декабря 2022Экономика

В проливах Турции застряли около десяти танкеров с казахстанской нефтью

В Казахстане сообщили о десятке нефтяных танкеров, застрявших в проливах Турции

Фото: Yoruk Isik / Reuters

В проливах Турции застряли около десяти танкеров с казахстанской нефтью, сообщил журналистам председатель правления национальной компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев. Его цитирует ТАСС.

«Всего был 21 танкер, из них шесть танкеров находились с нефтью ТШО (компания «Тенгизшевройл» — прим. «Ленты.ру»). В целом мы оцениваем, что [там находятся] порядка 8-10 танкеров, которые имеют отношение к Казахстану», — рассказал он.

Мирзагалиев объяснил, что правительство Турции запрашивает дополнительные документы о страховании каждого груза. В настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры между страховщиками, в основном британскими компаниями, и властями страны. Как ранее объяснял Bloomberg, страховщики считают, что не могут и не имеют права публиковать такие сведения.

Глава «Казмунайгаза» подчеркнул, что все казахстанские танкеры и грузы застрахованы. В пресс-службе Минэнерго Казахстана заявляли, что танкеры с нефтью в проливах Босфор и Дарданеллы вынуждены ждать шесть суток, прежде чем зайти в порт и разгрузиться. В ведомстве сообщили, что для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре составляло около 14 дней.

6 декабря Bloomberg сообщал, что в турецких проливах застряли не менее 20 судов, на борту которых находится 18 миллионов баррелей нефти. Все они, кроме одного, имели на борту сырье из Казахстана.

В разрешение проблемы уже включились власти США и Великобритании, которые просят Анкару пересмотреть максимально строгий подход. При этом США ранее выпустили уточнения к готовящимся ограничениям, в рамках которых, в частности, смесь различных сортов нефти не считается переработкой, а значит, тоже попадает под потолок цен — это означает, что Турция должна удостовериться, что казахстанская нефть не смешана с российской.

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Софья Ермакова
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