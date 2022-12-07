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18:01, 7 декабря 2022Экономика

Казахстан прокомментировал очередь из нефтяных танкеров

Минэнерго Казахстана назвало ситуацию с очередью из нефтяных танкеров нормальной

Фото: Umit Bektas / Reuters

Ожидание нефтяными танкерами своей очереди для прохода проливов Босфор и Дарданеллы составляет шесть суток, это нормальная ситуация для зимнего периода, заявила пресс-служба Минэнерго Казахстана, передает РИА Новости.

«Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем, детали выясняются», — прокомментировали там положение дел.

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Пробка из танкеров образовалась у турецких берегов на фоне вступления в силу 5 декабря эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолка цен на нее. Застряли не менее 20 судов с 18 миллионами баррелей нефти. Все они, кроме одного, имеют на борту сырье из Казахстана.

Турецкие власти требуют для прохода проливов Босфор и Дарданеллы предоставить им письменные гарантии от страховщиков, что груз легален. В свою очередь, те считают, что не могут и не имеют права публиковать такие сведения.

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Платон Щукин
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