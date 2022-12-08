У клещей обнаружили новый вирус

Zenodo: в Европе у клещей обнаружили новый китайский вирус

Команда ученых из Института вирусологии Цюрихского университета (UZH) обнаружила у клещей в Швеции новый вирус. Выводы работы опубликованы в журнале Zenodo.

Вирус под названием Alongshan, который относится к семейству флавивирусов, был впервые выявлен в Китае пять лет назад. Теперь патоген оказался в Европе. Исследования показали, что он вызывает схожие с клещевым энцефалитом симптомы. После укуса инфицированного клеща пострадавшие испытывают лихорадку и головную боль.

Изучение образцов насекомых, собранных в нескольких регионах Швейцарии в 2021 и 2022 годах, показало, что полная последовательность генов вируса выявлялась гораздо чаще, чем энцефалит. Это вызывает серьезные опасения, поскольку, несмотря на схожесть симптомов с последним заболеванием, от Alongshan не существует вакцин или доступных методов диагностики.

В 2023 году авторы в сотрудничестве с национальной референс-лабораторией клещевых болезней и лабораторией Шпица планируют продолжить исследования вируса, а также разработать серологический тест для определения новой инфекции.

В августе 2022 года сотрудники Гавайского университета в Маноа заявили, что глобальное изменение климата усугубляет более половины известных опасных заболеваний. Это происходит из-за перемен в погоде и осадках, что приводит к расширению ареала переносчиков: комаров, клещей, блох, птиц и некоторых млекопитающих.