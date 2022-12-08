Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:02, 8 декабря 2022Наука и техника

У клещей обнаружили новый вирус

Zenodo: в Европе у клещей обнаружили новый китайский вирус

Фото: Shutterstock

Команда ученых из Института вирусологии Цюрихского университета (UZH) обнаружила у клещей в Швеции новый вирус. Выводы работы опубликованы в журнале Zenodo.

Вирус под названием Alongshan, который относится к семейству флавивирусов, был впервые выявлен в Китае пять лет назад. Теперь патоген оказался в Европе. Исследования показали, что он вызывает схожие с клещевым энцефалитом симптомы. После укуса инфицированного клеща пострадавшие испытывают лихорадку и головную боль.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Изучение образцов насекомых, собранных в нескольких регионах Швейцарии в 2021 и 2022 годах, показало, что полная последовательность генов вируса выявлялась гораздо чаще, чем энцефалит. Это вызывает серьезные опасения, поскольку, несмотря на схожесть симптомов с последним заболеванием, от Alongshan не существует вакцин или доступных методов диагностики.

В 2023 году авторы в сотрудничестве с национальной референс-лабораторией клещевых болезней и лабораторией Шпица планируют продолжить исследования вируса, а также разработать серологический тест для определения новой инфекции.

В августе 2022 года сотрудники Гавайского университета в Маноа заявили, что глобальное изменение климата усугубляет более половины известных опасных заболеваний. Это происходит из-за перемен в погоде и осадках, что приводит к расширению ареала переносчиков: комаров, клещей, блох, птиц и некоторых млекопитающих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Россия и США обменялись заключенными Бутом и Грайнер
Актриса Лиза Арзамасова намекнула на продолжение сериала «Папины дочки»
Экс-советник Трампа назвал обмен Бута капитуляцией
Уилан прокомментировал обмен Грайнер на Бута
Представитель Киркорова раскрыла состояние отца артиста
Названа причина пробки из судов у берегов Турции
В Подмосковье 60-летний педофил заманил 11-летнюю школьницу пиццей и похитил ее
Офицер раскрыл численность прибывающих на артемовское направление бойцов ВСУ
Блогер попытался устроиться в Balenciaga в БДСМ-костюме и разозлил руководство
У клещей обнаружили новый вирус
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.