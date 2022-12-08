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10:43, 8 декабря 2022Россия

Вероятный поджигатель квартиры с москвичкой и двухлетним ребенком попал на видео

«112» показал видео с вероятным поджигателем квартиры с москвичкой и двухлетним ребенком

Вероятный поджигатель квартиры с девушкой и двухлетним ребенком в Москве попал на видео. Кадры в четверг, 8 декабря, показал Telegram-канал «112».

На записи с камеры видеонаблюдения, установленной, предположительно, на домофоне, видно молодого человека в медицинской маске.

По данным «112», инцидент произошел утром 6 декабря в пятиэтажке на улице Демьяна Бедного на севере Москвы. Неизвестный прошел в подъезд и бросил бутылку с зажигательной смесью в коридор двухкомнатной квартиры на третьем этаже, после чего скрылся.

Как уточнял Telegram-канал SHOT, пожар вовремя заметили соседи и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб столицы нашли в квартире на третьем этаже 24-летнюю девушку с маленьким сыном. Их доставили в больницу с серьезными ожогами. Медики диагностировали у москвички около 30 процентов поражения кожи, у мальчика оказались повреждены дыхательные пути.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Евгения Куликова
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