МИД России обвинил США в нежелании обсуждать обмен Бута на Грайнер

МИД России: США отказывались от диалога по включению россиянина Бута в схему обмена

В Вашингтоне отказывались от диалога по включению россиянина Виктора Бута в схему обмена на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, заявили «Ленте.ру» в МИД России.

«Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника», — говорится в сообщении МИД.

Баскетболистку Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута ранее 8 декабря в ОАЭ. Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан не участвовал в обмене, он остается в российской колонии.

CNN со ссылкой на источники пишет, что семьи Грайнер и Уилана проинформировали о прошедшем обмене. Президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, а также жена Грайнер поговорили с освобожденной американкой по телефону.