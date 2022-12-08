Запашный ответил на обвинения в живодерстве

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что не реагирует на обвинения в живодерстве

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что больше не реагирует на обвинения в живодерстве, поскольку они исходят от людей, которым «больше нечего сказать». Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Super.

«При этом я очень часто сталкиваюсь с таким циничным отношением. Вот мне недавно женщина написала после политической повестки: "Чтоб ты сдох, живодер". Я захожу к ней, а там, значит, меха, кожаные штаны, едет на лайках куда-то там. Я пишу: "Женщина, вы в своем уме? Вы обучаете собак катать по снегу?" Она отвечает: "Да, но это другое". В такие моменты я искренне не понимаю, как у человека поднялась рука написать слово "живодер"», — отметил Запашный.

Он отметил, что подобные обвинения могут выдвигать «радикалы», которые не едят мясо и никак не используют животных. Запашный добавил, что сам носит мех и кожу, поскольку «так создан мир».

В ноябре Запашного ранил тигр. Дрессировщик выложил видео, на котором можно увидеть его окровавленное лицо и подчеркнул, что сам виноват в случившемся. По его словам, тигр Рой отмахнулся лапой, а Запашный в это время отвлекся на помощника.