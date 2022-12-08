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20:25, 8 декабря 2022Интернет и СМИ

Эдгард Запашный рассказал о ненависти к тиктокерам

Дрессировщик Эдгард Запашный назвал тиктокеров дебилами
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал о ненависти к тиктокерам. В новом выпуске шоу «Алена, блин!», доступном на YouTube, он назвал TikTok-блогеров дебилами.

TikTok-блогеры пропагандируют опасные действия, которые могут повторять дети, заявил дрессировщик. «Эти дебилы что делают? Берут обыкновенный дезодорант, пшикают сами себе в рот, тут же подносят зажигалку, выдыхают, и происходит взрыв прямо около лица. И дальше они бегут к телефону показать, обгорело или не обгорело лицо», — описал он один из TikTok-трендов.

«Это просто уроды какие-то, которые, наверное, плохо воспитаны, которым в жизни никто не давал по шее. Пусть они такие примеры не множат», — высказался Запашный о тиктокерах. Он также заявил, что такие TikTok-блогеры являются «прямой угрозой жизни». «С этим надо бороться, и я знаю, что в этой войне очень трудно победить», — признался он.

Ранее семьи семерых детей, которые погибли из-за популярного в TikTok опасного челленджа, подали в суд на социальную сеть. Против TikTok было подано сразу несколько судебных исков от родителей, чьи дети умерли после участия в блэкаут-челлендже, суть которого заключается в затягивании ремня вокруг шеи.

В феврале TikTok изменил политику безопасности. В пресс-службе соцсети рассказали, что несовершеннолетних пользователей, которые будут искать потенциально опасный контент, автоматически перенаправят на новое руководство.

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Олег Давыдов
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