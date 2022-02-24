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Популярная соцсеть начнет предупреждать россиян об опасных челленджах

Соцсеть TikTok будет предупреждать несовершеннолетних пользователей об опасных челленджах

Фото: Shutterstock

Социальная сеть TikTok объявила об изменениях в безопасности платформы. Теперь популярная у россиян площадка начнет предупреждать пользователей об опасных челленджах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

В TikTok рассказали, что несовершеннолетних пользователей, которые будут искать потенциально опасный контент или мистификации, автоматически перенаправят на новое руководство. «Большая часть челленджей представляет собой вполне безопасные развлечения, но в некоторых случаях условия участия подразумевают опасные действия, способные привести к серьезным травмам», — отмечается в нем.

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Кроме того, в ленте рекомендаций юзеров младше 18 лет появятся просветительские ролики от популярных блогеров. В этих видео они расскажут подписчикам, почему важно осознанно подходить к оценке контента в интернете.

В новом руководстве также предлагают несовершеннолетним пользователям, которые столкнулись с онлайн-челленджами, не предпринимать поспешных действий и оценивать, может ли происходящее в ролике быть опасным или вредным — в этом случае не стоит повторять увиденное. Кроме того, TikTok призывает юзеров сообщать об опасных челленджах и мистификациях прямо в приложении и не распространять информацию о них среди друзей и знакомых.

В руководстве содержится несколько советов о том, как разговаривать с детьми и подростками об опасных роликах. «Большинство подростков знают о существовании таких флешмобов, а многие и участвуют в них. Заявления о том, что все без исключения челленджи опасны, они воспримут скептически. Вместо этого попробуйте объяснить, что вы понимаете их интерес к подобным мероприятиям и готовы выслушать ребенка, узнать вместе с ним что-то новое и обсудить это», — порекомендовали в TikTok.

Ранее сообщалось о нескольких смертях, причиной которых стал популярный в TikTok челлендж, участники которого затягивали ремень вокруг шеи. В апреле 12-летний подросток из США погиб спустя почти три недели после того, как получил серьезную травму, пытаясь записать видео для соцсети. В январе из-за блэкаут-челленджа умерла 10-летняя девочка из Италии.

Асель Минбаева
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