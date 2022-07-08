На TikTok подали в суд после гибели семерых детей из-за опасного челленджа

Семьи семерых детей, погибших из-за блэкаут-челленджа, подали в суд на соцсеть TikTok

Семьи семерых детей, которые погибли из-за популярного в TikTok опасного челленджа, подали в суд на социальную сеть. Об этом сообщает The Verge.

По данным издания, против TikTok было подано сразу несколько судебных исков от родителей, чьи дети умерли после участия в блэкаут-челлендже, суть которого заключается в затягивании ремня вокруг шеи. Семьи погибших обвиняют cоцсеть в том, что она никак не препятствовала распространению подобных роликов.

«Поскольку соцсеть TikTok рекламирует и продвигает некоторые челленджи, она обязана отсматривать видео с челленджами, которые публикуются и распространяются в ее приложении. И платформа должна гарантировать, что смертельно опасные ролики с челленджами не будут публиковаться, распространяться и находиться в рекомендациях», — гласит текст одного из исковых заявлений.

Отмечается, что жертвами блэкаут-челленджа уже стали семеро детей в возрасте от 10 до 14 лет, проживавшие в США, Австралии и Италии.

В феврале сообщалось об изменениях в безопасности TikTok. В пресс-службе соцсети рассказали, что теперь несовершеннолетних пользователей, которые будут искать потенциально опасный контент, автоматически перенаправят на новое руководство. В нем юзерам будут предлагать перед тем, как поучаствовать в челлендже, оценить, может ли происходящее в ролике быть опасным или вредным — в этом случае их попросят не повторять увиденное.