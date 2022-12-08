В ОАЭ рассказали о разговоре Заида с Путиным

МИД ОАЭ заявил о разговоре президента страны Мухаммеда бен Заида с Владимиром Путиным

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поговорил с российским президентом Владимиром Путиным и обсудил «пути развития отношений между двумя странами». Об этом говорится на сайте МИД ОАЭ.

При этом в Кремле еще 7 декабря заявили, что Путин общался с бен Заидом. Отмечалось, что политики обсуждали введение США и Евросоюзом потолка цен на нефть из России. На сайте МИД ОАЭ не указано, что они обсуждали эту тему.

Спустя несколько часов после публикации заметки стало известно об обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена прошла 8 декабря в аэропорту Абу-Даби, в том числе при посредничестве Саудовской Аравии.